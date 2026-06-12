رائحته غابت 6 سنوات.. الشلب يعود إلى ديالى و"العنبر" يقترب من مائدة العائلة

شفق نيوز- ديالى

تستعد محافظة ديالى هذا الموسم إلى زراعة محصول الشلب بعد انقطاع دام ست سنوات نتيجة شح المياه وموجات الجفاف المتعاقبة التي أثرت على القطاع الزراعي، مستفيدة من تحسن الواقع المائي وغزارة الأمطار التي شهدها موسم الشتاء المنصرم، ما أعاد الأمل للمزارعين بإحياء أحد أشهر المحاصيل التي عُرفت بها المحافظة لعقود طويلة.

وقال المتحدث باسم مديرية زراعة ديالى، محمد المندلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الزراعية الصيفية للموسم الحالي تضمنت زراعة 25 ألف دونم بمحصول الشلب في عدد من مناطق المحافظة، أبرزها بلدروز والمقدادية والخالص والعظيم، بعد موافقة الجهات المعنية على إدراج المحصول ضمن الخطة الزراعية".

وأضاف المندلاوي أن "ديالى كانت من المحافظات المنتجة للشلب ورز العنبر، إلا أن أزمة المياه التي تفاقمت خلال السنوات الماضية أدت إلى إيقاف زراعته بالكامل، حفاظا على الموارد المائية وتماشيا مع الخطط الزراعية المقيدة التي فرضتها ظروف الجفاف".

وأوضح أن "تحسن الخزين المائي وزيادة الإيرادات الواصلة إلى المحافظة، فضلا عن الأمطار الوفيرة التي شهدها الموسم الماضي، أسهمت في تهيئة بيئة مناسبة لإعادة زراعة المحصول"، مؤكدا أن "الفرق الزراعية تتابع الحقول المشمولة بالخطة وتقدم الدعم والإرشادات الفنية للمزارعين لضمان تحقيق إنتاجية جيدة".

وتحمل عودة الشلب أبعادا اقتصادية تتجاوز حدود الإنتاج الزراعي، إذ يشكل أن المحصول موردا مهما لآلاف العائلات الريفية التي تعتمد على النشاط الزراعي، كما يسهم في تنشيط الأسواق المحلية المرتبطة بعمليات الزراعة والحصاد والنقل والتسويق.

ويترقب أهالي ديالى عودة رز العنبر المحلي إلى الأسواق بعد سنوات من الغياب، وهو المنتج الذي ارتبط باسم المحافظة ويتميز برائحته الزكية وجودته العالية، ما جعله من أكثر أنواع الأرز العراقي طلبا لدى المستهلكين.

ويقول المزارع محمد العبيدي، إن "عودة الشلب تمثل عودة لجزء من هوية ديالى الزراعية، فالعنبر الذي كان ينتج في المحافظة يتمتع بمواصفات خاصة ويختلف عن كثير من الأنواع الأخرى من حيث الرائحة والطعم".

أما المواطن علي هاشم، فيرى أن "نجاح الموسم الحالي “قد ينعكس إيجابا على الأسواق المحلية من خلال زيادة المعروض من الأرز المحلي وتقليل الاعتماد على المستورد"، مضيفا أن الكثير من العائلات ما زالت تتذكر جودة عنبر ديالي وتنتظر عودته بفارغ الصبر".

ويبين هاشم أن "عنبر ديالي يختلف عن التجاري المتوفر في الأسواق حاليا، إذ يستطيع المارة شم رائحته وتمييزها في الشارع حال طبخه من قبل ربات البيوت"، لافتا الى أن "رائحته غابت طيلة السنوات الماضية والآن نترقب نجاح زراعته لعودته الى موائدنا كطبق رئيسي أصيل اعتدنا عليه منذ الصغر".

وفي السياق يؤكد مزارعين أن الموسم الحالي يعتبر بداية لعودة تدريجية للمساحات الواسعة التي كانت تزرع بالشلب قبل سنوات الجفاف، فيما أكدوا أن وفرة المياه تبقى العامل الحاسم في استدامة هذه الزراعة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الإرواء.