رائحة نفط و"لزوجة" بمياه أكبر مجمع سكني في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أكد مرصد العراق الأخضر، مساء الجمعة، عودة الروائح الغريبة إلى المياه الواصلة الى سكان مجمع بسماية السكني في العاصمة بغداد.

ونقل المرصد، عن ساكني المجمع، قولهم إن "المياه التي تصل الى الوحدات السكنية في المجمع تحمل رائحة (النفط الأبيض)، ولزوجة محسوسة باليد وهي "دليل على انتشار الطحالب والفطريات".

وأضاف المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العائلات نوهت بأن هذه الحالة حصلت بعد نشر الادارة الخدمية لمجمع بسماية عبر موقعها الرسمي خبراً بالصور والفيديو بانها ستقوم بتنظيف خزانات المياه الخاصة بالمجمع.

وناشد المرصد، الجهات المسؤولة والادارة الخدمية للمجمع بضرورة حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن وإيصال المياه الصالحة للشرب الى العائلات الموجودة في هذا المجمع النموذجي، بدلا من اضطرار الأسر الى شراء المياه بمبالغ باهظة، مما يؤثر على أوضاعهم الاقتصادية في الوقت الحالي وفي المستقبل.