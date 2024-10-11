رائحة كريهة ودخان كثيف يغطي بغداد ومدناً عدة

شفق نيوز/ عادت رائحة الكبريت الكريهة والسماء الضبابية تسيطر على الأجواء في العاصمة بغداد مرة اخرى، في وقت شكا فيه سكان في مدن وسط وشرقي العراق من انتشار دخان كثيف يغطي سماء المدينة منذ أيام.

وتقول مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن "الدخان ورائحة الكبريت التي تغطي بشكل متكرر بعض مناطق العاصمة بغداد هي نتيجة عمليات الطمر الصحي ضمن موقع معسكر الرشيد (سابقاً)، جنوبي العاصمة".

وسبق أن أطلق مواطنون مناشدات الى الجهات الحكومية المختصة حول "الانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق النفايات في موقع معسكر الرشيد سابقاً"، والواقع على الخط السريع بين منطقة الكرادة والزعفرانية بجانب الرصافة من العاصمة، والتي تقع على عاتق ومسؤولية امانة بغداد.

وعلى صعيد مواز غطى دخان كثيف وخانق مناطق من شمال بغداد وصولاً إلى شرقها صوب محافظة ديالى إلى حدود إقليم كوردستان دون معرفة الأسباب أو المصدر.

وطالب مواطنون في حديث لمراسل وكالة شفق نيوز، بتدخل الجهات الحكومية وإيجاد حلول عاجلة لضمان عدم استمرار انشار الدخان وسط تحذيرات من أن يتسبب بأمراض خطيرة.