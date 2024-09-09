"رائحة كريهة" تجتاح بغداد

شفق نيوز/ شكا سكان في العاصمة بغداد، ليل الإثنين- الثلاثاء من رائحة وصفت بأنها "كريهة" غطت الأجواء.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن الرائحة انتشرت في عدة مناطق في العاصمة، وكانت أشبه برائحة الكبريت غطت الأجواء.

من جانبها قالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن "الدخان ورائحة الكبريت التي غطت بعض مناطق العاصمة بغداد تتكرر بين حين وآخر، وهي نتيجة عمليات الطمر الصحي ضمن موقع معسكر الرشيد (سابقاً)، جنوبي العاصمة".

وسبق أن أطلق مواطنون مناشدات الى الجهات الحكومية المختصة حول "الانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق النفايات في موقع معسكر الرشيد سابقاً"، والواقع على الخط السريع بين منطقة الكرادة والزعفرانية بجانب الرصافة من العاصمة، والتي تقع على عاتق ومسؤولية امانة بغداد.