رائحة كبريت وتسرب إشعاعي في مدينتين عراقيتين

شفق نيوز- صلاح الدين/ ديالى

أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بانتشار رائحة كبريت خانقة في قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين، ما أثار قلقاً واسعاً بين الأهالي ودفع بعضهم إلى مغادرة منازلهم خشية وجود تسرب غازي أو مواد كيميائية في الهواء، فيما أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في ديالى، عن تسرب إشعاعي في وحدة أشعة جديدة بمستشفى المقدادية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الرائحة الكثيفة بدأت بالانتشار منذ ساعات المساء الأولى وشملت أحياء متفرقة داخل القضاء"، مبيناً أن "المواطنين أبلغوا الجهات الأمنية والبيئية للتحقق من مصدرها بعد أن شعر بعضهم بضيق تنفس وحرقة في العيون".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني والشرطة المحلية ودائرة البيئة هرعت إلى مناطق الانبعاث وتجري حالياً عمليات فحص ميدانية للهواء والمياه الجوفية لمعرفة طبيعة المادة المسببة للرائحة".

وبحسب المصدر، فإن "الاحتمالات الأولية تشير إلى أن الرائحة قد تكون ناجمة عن تسرب من أحد الأنابيب النفطية القريبة أو احتراق مواد كبريتية في الأراضي الزراعية المحيطة بالقضاء"، مؤكداً أن "السلطات المحلية تتابع الموقف عن كثب، ولم تُسجَّل حتى الآن أي حالات اختناق أو إصابات بشرية".

إلى ذلك، قال مدير فرع الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في ديالى، محمد رشيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريقا فنيا من الفرع نفذ زيارة ميدانية إلى مستشفى المقدادية العام لإجراء الكشف الموقعي والمسح الإشعاعي الأولي لوحدة الأشعة الجديدة التي تم بناؤها مؤخرًا ونُصبت فيها جهازي أشعة عموم الجسم

وأضاف أن "القراءات أظهرت وجود تسرب إشعاعي خارج الحدود المسموح بها أمام الزجاجة الرصاصية وباب غرفة الأشعة، حيث جرى تشخيص مواقع التسرب وإبلاغ إدارة المستشفى بعدم تشغيل الوحدة إلى حين معالجة المشكلة وإعادة المسح للتأكد من سلامتها".

كما أجرى الفريق الفني، بحسب البيان، "مسحا إشعاعيا دوريا لوحدة الأشعة القديمة في المستشفى، وأظهرت القياسات أن القراءات ضمن الحدود المسموح بها ولا تشير إلى وجود أي تسرب إشعاعي"، مشدداً على ضرورة التزام العاملين في حقل الإشعاع بـ"جميع التعليمات والضوابط الصادرة عن الهيئة، حفاظا على سلامتهم وسلامة المراجعين.