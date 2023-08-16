رائحة غريبة تستنفر سكان مدينة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أبدى سكان مدينة الديوانية جنوبي العراق، استغرابهم من رائحة ملأت سماء مدينتهم فجر اليوم الأربعاء.

وقال مواطنون لوكالة شفق نيوز، إن الرائحة ظهرت في سماء المدينة، وأن السكان تواصلوا مع السلطات للاطمئنان.

وفي هذا الصدد، أصدر إعلام شرطة المدينة بيانا مقتضبا ورد الى وكالة شفق نيوز، قال فيه "نود ان نطمئن أهالي الديوانية الكرام بأن الرائحة الغريبة التي ظهرت في الجو قبل لحظات تعود إلى صيانة في معمل غاز الديوانية، الأمر الذي ولد لدى الاهالي الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي وصلت إلى إعلام قيادة الشرطة والعمليات ( 104 ) قبل لحظات".