"رائحة غربية" تتسبب بإدخال 20 شخصاً للمستشفيات شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بحدوث 20 حالة اختناق سببها "رائحة غريبة" في إحدى مناطق شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "20 حالة اختناق تم تسجيلها ليلة اليوم، داخل عدد من الدور السكنية، نتيجة استنشاقهم رائحة غريبة ضمن منطقة الشارع السياحي قرب منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وتوجيه الأجهزة الأمنية المختصة إلى المنطقة لمعرفة مصدر الرائحة".