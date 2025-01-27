"رائحة عفنة" تقود إلى جثة امرأة متفسخة داخل شقة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالعثور على جثة متفسخة تعود لامرأة في عقدها الخامس بمنطقة زيونة بالعاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العثور على المرأة تم بعد إبلاغ ورد للأجهزة الأمنية من المواطنين بانبعاث رائحة عفنة من المكان، وبعد وصول قوة أمنية اتضح بوجود جثة امرأة تبلغ من العمر نحو 50 عاماً متفسخة داخل شقتها في منطقة زيونة".

وأشار المصدر، إلى أن "القوة الأمنية رفعت الجثة ونقلتها إلى الطب العدلي لغرض الكشف عليها ومعرفة أسباب الوفاة".