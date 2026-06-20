رايات العزاء و"الزنجيل".. مشاهد من موكب حسيني في كربلاء (صور)

شفق نيوز- كربلاء

رايات سوداء، ومشاهد تجسد واقعة الطف، عبر مواكب حسينية تجوب طرقات كربلاء وقرب العتبات وأضرحة الائمة، بالتزامن مع اقتراب يوم العاشر من شهر محرم.

وتبدأ المواكب خلال هذه الأيام، التي تسبق "عاشوراء"، وهو اليوم الذي قتل فيه الإمام الحسين بمعركة الطف في كربلاء، عام 61 للهجرة.

وقد رصدت عدسة وكالة شفق نيوز، أحد المواكب في كربلاء، حيث تحمل الرايات من قبل الأطفال وكبار السن، وسط شعائر ضرب "الزنجيل" و"اللطم" والدفوف، التي تجسد جزاء من شعائر العزاء.

وتعد زيارة عاشوراء في كربلاء من أبرز المناسبات الدينية، حيث يحيي الملايين ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادية) في معركة الطف، وتصل الشعائر ذروتها بتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه نحو كربلاء.