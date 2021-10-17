راعي أغنام يقع بمصيدة مزوري العملة جنوبي العراق

شفق نيوز/ تلقى احد مراكز شرطة مدينة الناصرية جنوبي العراق، اليوم الأحد، شكوى من احد رعاة الأغنام يفيد بوقوعه بشباك مزوري العملة ومروجيها.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "المواطن (المشتكي) يبلغ من العمر 26 عاماً وهو كان يرعى الأغنام العائدة اليه قرب قاعدة الإمام علي جنوبي الناصرية، واقتربت منه عجلة نوع (كيا بنگو) ترجل منها شخصين اثنين وقاما بالتعامل معه على شراء عدد من اغنامه".

ونقل المصدر عن الراعي قوله،" قمت ببيع الرجلين أكثر من 10 (رؤوس غنم) بمبلغ يتجاوز المليون ونصف دينار، لكنه بوقت لاحق تبين ان المبلغ مروز بالكامل وان الشخصين مروجين للعملة المزرة في المحافظة".