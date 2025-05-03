راعيان شقيقان يلقيان حتفهما غرقاً بنهر "الجوعان" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع شقيقين غرقاً في نهر الجوعان الواقع ضمن منطقة السادة العواودة في محافظة الديوانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء قيام مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً، برفقة شقيقته برعي المواشي قرب النهر".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثتي الضحيتين، وتم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فُتح الجهات الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث".