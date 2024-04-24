راصد يحذر من غزارة الأمطار جراء حالة جوية ربيعية في العراق

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، من هطول مطري غزير في مدن بالعراق جراء حالة جوية ربيعية متقلبة يبدأ تأثيرها منتصف الأسبوع المقبل وتستمر لبضعة أيام.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن أجواء غير مستقرة ، ابتداء من مساء يوم الاثنين 29/4 ولغاية صباح يوم الجمعة 3 - 5 - 2024.

وأضاف أن حالة جوية ممطرة ربيعية متقلبة تسـتوجب الحذر والاحتياطات في بعض المدن حـيث ما زالت المؤشرات لفرص هطول غزير في بعض المدن خلال الفترة المذكورة أعلاه.

ونوه عطية الى أن التركيز الآن على مدن الجنوب والوسط والغربية حسب طبيعة تمركز المنخفض بالطبقات العليا وذروة التأثير ستكون يوم 2/5 والتغييرات واردة.

وتوقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، أمس الثلاثاء، أن تتأثر مناطق ومدن في العراق بمنخفض جوي ممطر "عالي الفعالية" نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتأثر بمنخفض ممطر عالي الفعالية تحديداً يبدأ يوم 30 من شهر نيسان الجاري، وحسب خرائط الطقس فهناك سيناريو يتحرك خلاله هذا المنخفض من دول الخليج والبحر الأحمر.

وأضاف أن 70 بالمائة من هذا المنخفض من المتوقع أن تشمل بعض المناطق في البلاد خاصة الأقسام الجنوبية منها، وأجزاء متفرقة في باقي المدن وقد يخلف أمطارا غزيرة.

وتابع الزيادي بالقول، إن هناك سيناريو آخر قد يضعف هذا المنخفض، ويبقى أكثر احتمالية جنوباً، مشير الى انه "ان ثبت فهذا المنخفض يعتبر نادر الحدوث حيث لم يحصل منذ أربع عقود من حيث التوقيت الفصلي أي يحدث في وقت صيفي وسبق أن حدث العام 1982 لهكذا ظروف".