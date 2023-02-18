راصد جوي يُبشِّر بالربيع ورمضان "ممطر": الشتاء يلفظ أنفاسه الأخيرة

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي نائل العلي، يوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً خلال الايام المقبلة، مُبشِّراً بقدوم فصل الربيع وانتهاء الشتاء.

وقال العلي في منشور له بعنوان "الشتاء يلفظ أنفاسه الأخيرة والربيع يستعد لتربع العرش المؤقت"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "اجواءً باردة مستقرة في عموم البلاد خلال يوم غد الأحد ولاتوجد امطار في عموم البلاد". وبين ان "درجات الحرارة ترتفع تدريجيا لتنتهي الأجواء الباردة من يوم غد الأحد والاثنين لترتفع الحرارة أكثر يوم الأربعاء والخميس والأيام التي بعدها، لتكون الأجواء ربيعية نهارا وباردة ليلا".

وتوقع العلي ان "تصل درجات الحرارة نهاراً خلال نهاية الأسبوع القادم وبداية الأسبوع الذي يليه لتكون في المنطقة الشمالية من 18 إلى 23 والمنطقة الوسطى 23 إلى 26 والمنطقة الجنوبية 26 إلى 28، والفرات الأوسط 26 إلى 27 والمنطقة الغربية 23 إلى 24".

ولفت إلى ان "الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في مناطق الجنوب خلال يوم غد الأحد وتبقى فرص الأمطار ضعيفة خلال هذا الشهر وتتحسن فرص الأمطار تدريجيا مع بداية الشهر القادم وبالاخص في مناطق الشمال والجنوب وتتحسن أكثر مع منتصف شهر آذار".

وتابع الراصد الجوي: "تبقى التوقعات تشير إلى ربيع ممطر خلال هذا الموسم وتكون ذروة المنخفضات مع نهاية شهر آذار وبداية شهر نيسان، أي أن شهر رمضان سيكون ممطراً".

وختم بالقول، إن "ارتفاع درجات الحرارة لا يعني أن الشتاء قد انتهى، فقد نتأثر بالأجواء الباردة خلال فترات شهر آذار".