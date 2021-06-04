راصد جوي يوضح حقيقة "الأجواء اللاهبة" في العراق ويتوقع انخفاضاً بالحرارة

شفق نيوز/ أوضح الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، حقيقة تعرض البلاد لحرارة قاسية وأجواء لاهبة تصل فيها درجة الحرارة إلى 60 مئوية خلال الفترة المقبلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "ما أشيع وما روج له مؤخراً عن أجواء البلاد من ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتحول طقس العراق إلى أجواء قاسية ولاهبة غير صحيح إطلاقا"، لافتا إلى أنه "يتجاهل هكذا توقعات عن صيف حار جداً".

وأضاف، أن "درجات الحرارة ستكون طبيعية حول المعدل ولن تتجاوز مؤشرات معدل 50 درجة مئوية"، مبينا أن" التوقعات للأيام المقبلة في شهر حزيران، تبين أن درجات الحرارة لا تتجاوز 46 مئوية في مدن الوسط وأقل غرب وشمال البلاد".

وبين الراصد الجوي، أن" مدينتي البصرة وميسان ستكون فيهما درجات الحرارة نحو 47 درجة مئوية"، مؤكدا أن" منتصف الأسبوع المقبل من يوم الإثنين هناك انخفاض في درجات الحرارة وستكون متدنية في بغداد ومدن الفرات الأوسط دون 43 درجة".