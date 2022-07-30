راصد جوي يوصي بتقليص الدوام في العراق: الحرارة تتخطى 50 درجة إلى السبت

شفق نيوز/ أوصى خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، بضرورة تقليص الدوام الرسمي في البلاد من قبل الحكومة الاتحادية بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاحه إعتباراً من منتصف الأسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "آب اللهاب يطرق الأبواب بقوة، درجات الحرارة تتخطى 50 درجة مئوية إلى السبت جراء موجة شديدة الحرارة متوقعة في عموم المدن".

وأوضح أن التحديثات المسائية لخرائط الطقس الصادرة مساء اليوم تشير إلى أن موجة الرطوبة في مدن الجنوب تستمر لغاية يوم السبت المقبل المصادف 6 آب، مردفا بالقول إن التغييرات واردة حسب تمركز المنظومة الجوية المؤثرة يسبقها موجة شديدة الحرارة تؤثر في كافة مدن البلاد خصوصا مدن الجنوب والوسط التي تصل فيها درجات الحرارة ما فوق 50 م. تبدأ منتصف الأسبوع.

كما دعا عطية الجميع اخذ الاحتياطات وتجنب التعرض المباشر للاشعاع الشمسي لكون الاجواء ستكون مرهقة بشدة، خصوصا عندما تتزامن من موجات الرطوبة

مع ضرورة الإكثار من شرب السوائل.

وتابع بالقول إنه من الضروري تقليص الدوام الرسمي لأنه لانفع من اعطاء العطل.

يأتي هذا في وقت توقع فيه قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وقت سابق من اليوم، ارتفاع درجات الحرارة في العراق اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري.

وبيّن تقرير الصادر عن القسم، ان من المتوقع ان تتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة للمنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة تعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي والذي يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة في عموم البلاد إبتداءً من يوم الإثنين القادم الموافق 1 آب 2022.

ووفقا للتقرير فإن هذا الارتفاع يستمر لعدة أيام للمحافظات كافة ويكون أقل شدة في المنطقة الشمالية.

ودعا التقرير السكان "الذين يتأثرون بالارتفاع العالي لدرجات الحرارة عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية".