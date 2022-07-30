سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

راصد جوي يوصي بتقليص الدوام في العراق: الحرارة تتخطى 50 درجة إلى السبت

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-30T20:02:48+0000
راصد جوي يوصي بتقليص الدوام في العراق: الحرارة تتخطى 50 درجة إلى السبت

شفق نيوز/ أوصى خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، بضرورة تقليص الدوام الرسمي في البلاد من قبل الحكومة الاتحادية بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاحه إعتباراً من منتصف الأسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "آب اللهاب يطرق الأبواب بقوة، درجات الحرارة تتخطى 50 درجة مئوية إلى السبت جراء موجة شديدة الحرارة متوقعة في عموم المدن".

وأوضح أن التحديثات المسائية لخرائط الطقس الصادرة مساء اليوم تشير إلى أن موجة الرطوبة في مدن الجنوب تستمر لغاية يوم السبت المقبل المصادف 6 آب، مردفا بالقول إن التغييرات واردة حسب تمركز المنظومة الجوية المؤثرة يسبقها موجة شديدة الحرارة تؤثر في كافة مدن البلاد خصوصا مدن الجنوب والوسط التي تصل فيها درجات الحرارة ما فوق 50 م. تبدأ منتصف الأسبوع.

كما دعا عطية الجميع اخذ الاحتياطات وتجنب التعرض المباشر للاشعاع الشمسي لكون الاجواء ستكون مرهقة بشدة، خصوصا عندما تتزامن من موجات الرطوبة

مع ضرورة الإكثار من شرب السوائل.

وتابع بالقول إنه من الضروري تقليص الدوام الرسمي لأنه لانفع من اعطاء العطل.

يأتي هذا في وقت توقع فيه قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وقت سابق من اليوم، ارتفاع درجات الحرارة في العراق اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري.

وبيّن تقرير الصادر عن القسم، ان من المتوقع ان تتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة للمنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة تعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي والذي يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة في عموم البلاد إبتداءً من يوم الإثنين القادم الموافق 1 آب 2022.

ووفقا للتقرير فإن هذا الارتفاع يستمر لعدة أيام للمحافظات كافة ويكون أقل شدة في المنطقة الشمالية.

ودعا التقرير السكان "الذين يتأثرون بالارتفاع العالي لدرجات الحرارة عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية".

related

العراق يعلن 70 وفاة و4724 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-29 12:24:22
العراق يعلن 70 وفاة و4724 اصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل 1835 اصابة جديدة و25 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2021-10-19 13:13:00
العراق يسجل 1835 اصابة جديدة و25 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا العراق .. 625 إصابة جديدة و16 حالة وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-12-07 13:01:36
كورونا العراق .. 625 إصابة جديدة و16 حالة وفاة خلال 24 ساعة

كورونا .. اكثر من 3500 اصابة جديدة و52 حالة وفاة بالعراق

Date: 2020-11-10 12:44:09
كورونا .. اكثر من 3500 اصابة جديدة و52 حالة وفاة بالعراق

كورونا العراق.. 4 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة

Date: 2022-07-22 14:58:25
كورونا العراق.. 4 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة

العراق يؤكد وفاة حالة جديدة لستيني بفروس كورونا واخضاع اسرته للحجر

Date: 2020-03-11 09:56:07
العراق يؤكد وفاة حالة جديدة لستيني بفروس كورونا واخضاع اسرته للحجر

العراق يسجل 224 اصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

Date: 2022-04-19 13:02:49
العراق يسجل 224 اصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

العراق يعلن 867 اصابة بكورونا و4 حالات وفاة خلال يوم واحد

Date: 2021-01-13 11:57:17
العراق يعلن 867 اصابة بكورونا و4 حالات وفاة خلال يوم واحد