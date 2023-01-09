راصد جوي ينصح جماهير مباراة العراق والسعودية بحمل المظلات المطرية

شفق نيوز/ نصح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الاثنين، الجماهير الرياضية التي ستحضر مباراة منتخبي العراق والسعودية ضمن منافسات بطولة خليجي 25، بحمل المظلات المطرية.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار ستكون غزيرة أثناء إطلاق صافرة مباراة العراق والسعودية التي ستجري مساء اليوم، حيث من المتوقع ان هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة أحياناً".

وأضاف "الأمطار تستمر في البصرة لساعات متأخرة من اليوم، ثم تتوقف قليلاً بعد الساعة العاشرة ليلاً حتى تعاود فجراً ومتوقع امطار غزيرة الشدة في مدن البصرة".

وأشار الزيادي إلى أن "الحالة الماطرة ستنحسر صباح غد الثلاثاء في المدن كافة وتتحسن الأجواء ويطرأ انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بسبب عبور كتلة هوائية ترافقها رياح شمالية غربية تنشط نهاراً".