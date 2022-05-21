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راصد جوي يلخص طقس العراق للايام المقبلة "بعيداً عن التهويل"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-21T07:49:14+0000
راصد جوي يلخص طقس العراق للايام المقبلة "بعيداً عن التهويل"

شفق نيوز/ لخص الراصد الجوي، اليوم السبت، اجواء الطقس في العراق خلال الايام القادمة، وقال إنها "بعيداً عن التهويل والمبالغة".

وعلى صفحته بمواقع التواصل، كتب عطيه، "بعيداً عن التهويل والمبالغة في عدد من المواقع الطارئة على الانواء الجوية، فأن " توقعات بغبار متصاعد في اماكن متفرقة اليوم السبت ونهار الاحد"، مبيناً أن "موجة من الغبار تنطلق من الاراضي السورية نحو الاراضي العراقية من جهة نينوى وشمال الانبار يوم الاحد ليلا".

وأضاف أنه "خلال ساعات فجر وصباح الاثنين تصل موجة للعاصمة بغداد وتبلغ ذروة تاثيرها حسب التوقعات الاولية( مابين الساعة 6 صباحا لغاية 10 صباحا)، وكذلك تصل لصلاح الدين ونينوى والانبار، ثم تندفع تدريجيا نحو باقي مدن البلاد الشمالية وكذلك الفرات الاوسط والجنوب خلال نهار يوم الاثنين".

أما في البصرة وحسب التوقعات الاولية، يقول عطيه، "تبلغ ذروة تاثيرها مابين الساعة 3 بعد ظهر الاثنين- الساعة 6 مساء"، مشيراً إلى أن "جميع المدن مشمولة بالغبار لكن كثافة الغبار الاعلى تتركز في غرب ووسط البلاد، وتوقعات بهبات نشطة للرياح الشمالية الغربية المصاحبة لاندفاع المرتفع الجوي تتراوح سرعتها مابين 60-70 كم بالساعة وتخف يوم الثلاثاء".

 وتابع قائلاً "تستمر العاصفة لغاية يوم الثلاثاء صباحا وشدة تاثيرها يكون يوم الاثنين فقط مع استمرار الغبار عالقا في الاجواء يوم الثلاثاء"، لافتاً إلى "ارتفاع درجات الحرارة يومي السبت والاحد، ويعقبها انخفاض متوقع خلال يوم الاثنين دون المعدل".

وفي العاصمة بغداد، توقع عطيه، أن "تسجل نهار الاثنين درجة حرارة 34م بينما يوم الاحد نهارا تسجل 41م، ويستمر الانخفاض يومين او ثلاثة ايام"، لافتاً إلى أن "مدن الجنوب يشملها الانخفاض يوم الثلاثاء".

ودعا عطيه الى " الابتعاد عن التهويل ، لان العاصفة لاتختلف عن سابقاتها (وربما) تكون اقل شدة، مشدداً على ضرورة تجنب السفر يومي الاثنين والثلاثاء قدر الامكان، واتخاذ الاحتياطات لمرضى الحساسية والربو ولبس الواقيات التنفسية للجميع.

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