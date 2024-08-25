راصد جوي يكشف أسباب أمطار جنوب العراق ويبشر بانهيار "قبة الحر" (فيديو)

شفق نيوز/ أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيدي، يوم الأحد، أن موجة الأمطار التي مرت على مناطق جنوب العراق، وتحديداً محافظة البصرة، سببها منخفض متعمق من السعودية واليمن وجنوب إيران، مبيناً أن فرصة هطول المزيد من الأمطار تلاشت.

وقال الريادي، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب الأمطار حدثت بسبب تواجد منخفض متعمق في جنوب المملكة العربية السعودية واليمن وجنوب إيران منذ أيام مما تسبب بحصول حمل حراري في طبقات الجو وحالات من عدم الاستقرار تحصل في أماكن محدودة متباعدة كما جرى الوضع اليوم في جنوب البلاد فتشكلت سحب ممطرة في مناطق محدودة وتعتبر طبيعية".

ولفت الزيادي، إلى أن "فرص الأمطار تلاشت"، مؤكدا أن "البلاد على موعد لانهيار القبة الحرارية بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، بسبب عبور جبهة هوائية معتدلة تزداد تعمقاً يوم الخميس القادم ونزول كبير في معدلات الحرارة".