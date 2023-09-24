راصد جوي يعلن انتهاء الأجواء الحارة بالعراق ويتوقع موعد أول فرصة لهطول الأمطار

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، انتهاء موسم الأجواء الحارة في مناطق ومدن العراق كافة ودخول موسم الخريف، متوقعاً في الوقت ذاته موعد أول فرصة لتساقط الأمطار خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الجابر الزيادي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير الى انتهاء الأجواء الحارة ودخول مدن البلاد كافة بطقس معتدل وتراجع معدلات درجات الحرارة إلى حدود 30 درجة مئوية بداية الشهر المقبل.

وأردف بالقول إنه قد تسجل المدن الوسطى حرارة عند (34) مئوية، و أواخر الثلاثينات في أقصى الجنوب وأقل شمالي وغربي البلاد، مشيرا إلى أنه سنعيش أجواء خريفية وإنكساراً تاماً لأجواء الحرارة، وقد تكون الأجواء باردة في ساعات المساء.

ونوه الجابر الزيادي إلى أن التوقعات تشير إلى فرصة ضعيفة بتعرض أجزاء محدودة لزخات مطر للمنطقة الشمالية في أماكن متفرقة في الأول من شهر تشرين الأول.

واختتم الراصد الجوي، بالقول إن التوقعات تؤكد أن موسم تساقط الأمطار سيكون مبكراً في العراق والمنطقة.