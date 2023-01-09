راصد جوي يصنف مناطق هطول الأمطار العراقية ويتوقع غرق بعضها

شفق نيوز/ صنف راصد جوي عراقي، مناطق البلاد التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار فيها اليوم الاثنين وحتى يوم غد.

وأوضح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تشهد نهاراً وبشكل تدريجي منخفضاً ممطراً متوسطاً إلى عالي الفعالية، مبينا أن المدن الجنوبية متوقع لها أمطار غزيرة الشدة في مدينة البصرة ووسط وجنوب الناصرية والسماوة وبادية الجنوب، كما ستكون أيضاً الأمطار غزيرة لكن أقل شدة في الديوانية والنجف.

وحذر الزيادي من غرق الأماكن المنخفضة والطرق، لافتا الى أن مدن الفرات الأوسط تأتي أقل تأثيراً بين متوسطة الشدة إلى خفيفة في بابل والكوت، بينما الأمطار في العاصمة بغداد وديالى والرمادي وجنوب صلاح الدين ستكون خفيفة إلى متوسطة لبعض الفترات القصيرة.

وأشار الزيادي إلى المدن الشمالية ستكون ضعيفة الفرص في الامطار وأقل تأثيراً.

ورأى الزيادي أن الحالة الماطرة تبدأ تتعمق ظهر وعصر اليوم، داعياً الجهات الحكومية إلى تعطيل الدوام الدراسي المسائي.

وذكر أن الأمطار تنحسر صباح الغد الباكر وستكون الأجواء مشمسة، فيما يطرأ إنخفاضاً ملموساً بدرجات الحرارة بسبب عبور كتلة هوائية باردة.

وفي وقت سابق، توقع الزيادي، أن تتعرض مناطق جنوبي البلاد والفرات الأوسط منتصف الأسبوع الجاري إلى منخفض جوي عالي الفعالية يؤدي إلى هطول غزير للأمطار قد يستدعي معه تعطيل الدوام الرسمي في تلك المناطق لاحتمالية حدوث سيول تغرق أحياء وشوارع رئيسية.

كما توقع الراصد الجوي غالب عطية هطول أمطار في مناطق متفرقة من البلاد، ونزول ثلوج في اقليم كوردستان حتى الثلاثاء المقبل.