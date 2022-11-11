راصد جوي يشرح مسار موجة الأمطار في العراق واحتمالية حدوث سيول

شفق نيوز/ ذكر خبير في الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم الجمعة، أن موجة قوية من الأمطار تجتاح السعودية والعراق اعتبارا من اليوم ولغاية منتصف الشهر الجاري.

وقال جبار، في منشور من على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه: في أوقات مختلفة واعتبارا من اليوم ولغاية يوم 15 من الشهر الجاري، ستتأثر شمال السعودية وجنوب وجنوب شرق العراق بحالة قوية من عدم الاستقرار في الأجواء تنشط معها العواصف الرعدية وهطول الأمطار الغزيرة.

وتوقع أن ترافق هذه الحالة الجوية حدوث سيول وفيضانات في بعض مناطق البلدين، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تتجه هذه الموجة صوب إقليم كوردستان، ولكن مع التغيرات استقرت في شمال السعودية وجنوب العراق.

وحول هطول الأمطار في الإقليم، نوه جبار إلى إحتمالية أن تبدأ موجة أخرى من الأمطار في الـ16 من الشهر الجاري، ولكن لم يتبين لغاية الآن إذا ما كانت ستستقر أما يتغير اتجاهها بنفس الطريقة التي تغير فيه مسار الموجة الأولى.