راصد جوي يسجل ارتفاعاً بنسبة تلوث الهواء في البصرة

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي صادق عطية، يوم الاثنين، عن ارتفاع نسبة تلوث الهواء في أجواء البصرة بسبب تحول اتجاه الرياح ونقلها انبعاثات الآبار النفطية في المحافظة.

وقال عطية في منشور على حسابه في "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "صباح اليوم تم رصد ارتفاع نسب غاز ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) ليصل تركيزه إلى حوالي 74 ملغم للمتر المربع في أجواء البصرة بسبب تحول اتجاه الرياح السطحية إلى جنوبية شرقية".

وحذر من أن هذا الغاز "يعتبر ملوثاً للهواء، عديم اللون ينتج عن حرق الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز، ولا يمكننا رؤيته بالعين المجردة، ويشكل خطراً على صحة الإنسان ويؤثر سلباً على نقاوة هوائنا".