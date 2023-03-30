راصد جوي يستبعد تصاعد غبار كثيف بأجواء العراق ويحدد أماكن تساقط الأمطار

شفق نيوز/ استبعد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، تصاعد غبار كثيف في أجواء العراق غدا الجمعة.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتعرض صباح يوم غد الجمعة إلى عبور كتلة هوائية باردة مترافقة باشتداد رياح شمالية نشطة خاصة وسط وجنوب البلاد.

وأضاف أن معدلات الحرارة تهبط بشكل حاد بفارق (5 - 7) مئوية في أغلب مدن البلاد وتتعمق أقصى الجنوب في البصرة وميسان يوم السبت.

واستبعد الزيادي، قدوم عاصفة ترابية كثيفة كما يُشاع بل فقط غبار بين خفيف ومتوسط ببعض الأماكن يتشكل غداً الجمعة، كما أن الأمطار متوقع أن تتساقط صباح يوم غد الجمعة في الأقسام الشمالية وصلاح الدين وأجزاء جنوبي البلاد.