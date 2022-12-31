راصد جوي يزف خبراً ساراً للعراقيين بشأن هطول الأمطار

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، أن يشهد العراق خلال الشهرين المقبلين حالات مطرية متعاقبة تبدأ من مطلع العام 2023.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، "نبشر العراقيين بقدوم أمطار وفيرة هذا العام والسنوات المقبلة".

وأوضح أن التوقعات تشير الى حدوث منخفض ممطر عالي الفعالية قادم من البحر الأحمر يبدأ في ساعات فجر الأربعاء المقبل، حيث ستكون الأمطار فيه بين متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض الأماكن خاصة المدن الوسطى والجنوبية، مردفا بالقول إنه قد تضعف في الأقسام الشمالية هذه الحالة الماطرة.

وتابع الراصد الجوي بالقول إن الشهرين المقبلين سيحملان عدة حالات مطرية متعاقبة، وسيكون العراق والبلدان العربية على موعد لفترات مطيرة كبيرة تبدأ في السنة الجديدة وتستمر للسنوات الثلاث المقبلة نتيجة انتقال المنطقة إلى ظاهرة النينو المحايد تدريجياً.