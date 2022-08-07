راصد جوي "يزف بشرى" للعراقيين

شفق نيوز/ اعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الاحد، أن موجة الحر التي تجتاح البلاد منذ أيام ستزول تدريجياً اعتباراً من منتصف الأسبوع الجاري.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز "البلاد ستودع الأجواء الساخنة بشكل تدريجي ابتداءً من يوم غد الإثنين، خصوصاً المدن الوسطى والفرات الأوسط لتتراجع معدلات الحرارة بفارق درجتين إلى ثلاث درجات تقريباً".

وأضاف "قد تنكسر الموجة الحارة يوم الثلاثاء لتكون أجواء المدن كافة صيفية اعتيادية باستثناء البصرة وميسان تبقى الحرارة مرتفعة حتى يوم الأربعاء لتبدأ بالتراجع فيهما".

ولفت الزيادي إلى أن "الخرائط تشير الى استمرار الأجواء طيلة أيام الأسبوع المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري لتكون أجواءً صيفية اعتيادية ولا توجد موجات حر".

وختم بالقول "هناك تحذير بشأن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من اشتداد الرياح خاصة في المدن الجنوبية الشرقية".