راصد جوي يحذر من نشاط زلزالي ويدعو الحكومة العراقية لعدم إيقاف شبكة الانترنت

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الإثنين، من حدوث نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين، داعياً الحكومة العراقية لعدم إيقاف شبكة الانترنت.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، "ندعو الجهات الحكومية إلى عدم إيقاف شبكة الإنترنت خلال اليومين المقبلين بسبب الارتدادات الزلزالية التي قد تحدث بأي لحظة، عقب الزلزال الذي حصل فجر اليوم في الجانبين التركي والسوري".

واوضح الزيادي، ان "فائدة الإنترنت تكمن في حال حدوث اي تردد زلزالي فيكون المواطن على أتم الإستعداد لأخذ الإحتياطات اللازمة كون النشاط المتعاقب الزلزالي متوقع حدوثه خلال اليومين المقبلين لهزات خفيفة".

وفجر اليوم الإثنين، قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا)، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين قدر المعهد الأميركي للزلازل قوة الهزة الرئيسية بـ7.8 درجات، وقدرها معهد رصد الزلازل الأوروبي بـ7.5 درجات.

وأعلن نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541 والجرحى إلى 9733.

في حين ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 911 قتيلا و2426 مصابا.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الى ارتفاع عدد الهزات الارتدادية إلى 130، موضحة أن المباني المدمرة بلغت 2834.