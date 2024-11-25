راصد جوي يحذر من أمطار غزيرة في عدة محافظات عراقية

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الاثنين، من أمطار شديدة الغزارة ستهطل على عدة محافظات شرقي ووسط وجنوب العراق.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز "نحذر من هطول أمطار شديدة الغزارة مع زوابع رعدية خلال الساعات الـ24 المقبلة وفي محافظتيّ ميسان وخصوصاً مناطقها الشرقية وكذلك شرق محافظة البصرة ومدينة القرنة، وشمالي الناصرية وفي قضاء الشطرة، وشمال واسط وقضاءي بدرة وجصان، ومناطق شرق ديالى المحاذية للشريط الحدودي مع إيران".

وشدد أن "يجب الحذر من غرق الأماكن المنخفضة في المناطق المذكورة"، مبيناً أن "التوقعات تشير إلى أن العاصمة بغداد ومحافظتيّ الأنبار وصلاح الدين ستشهد بعد ظهر غد الثلاثاء أمطاراً متفاوتة الشدة، كما أن الأقسام الشمالية ستعود لها الأمطار غداً الثلاثاء، فيما باقي المحافظات ستشهد فرصاً ضئيلة لتساقط زخات مطر متفرقة عشوائية".

وأشار الزيادي إلى أن "موجة البرد من المتوقع أن تتعمق بعد غد الأربعاء في محافظات البلاد كافة وقد يطرأ انخفاض بفارق 7 درجات هبوطاً في عموم العراق، لنشعر بأجواء باردة تدخل كل منازل العراقيين لتسجل بين 14-18 درجة مئوية وسط وجنوب البلاد وأدنى من ذلك غرباً وشمالاً مع سقوط ثلوج في الأقسام الشمالية".

وختم بالقول "هناك توقعات بمنخفض ممطر في السابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل مع موجة برد جديدة".