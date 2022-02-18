راصد جوي يحذر من غزارة الأمطار وريح مثيرة للغبار في العراق تستوجبان عدم السفر

شفق نيوز/ حذر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الجمعة من تأثر معظم مناطق العراق بأمطار غزيرة بعد غد الأحد يُنصح بعدم السفر معها.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن حركة السحب ظهر يوم الجمعة تُظهر زخات امطار خفيفة متوقعة مساء اليوم والليلة تشمل مناطق شمال اربيل والسليمانية ودهوك.

وعن يوم غد ذكر أنه تزداد كثافة السحب وتبدأ الفعاليات الجوية والامطار خفيفة الشدة في مناطق متفرقة من مدن البلاد + نشاط بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار .

كما أشار عطية إلى أن ذروة الحالة ستكون يوم الاحد، وهطول الامطار يشمل وسط وغرب وشمال البلاد، وفرص واردة وتحذيرات من غزارة الامطار الرعدية تستوجب توخي الحذر وعدم السفر.

واما عن مدن الجنوب والفرات الاوسط فقد قال خبير التنبؤات الجوية ان كميات الامطار فيها او فرص الهطول يوم الاحد هي الاقل واجوائها تستمر غائمة.

وتابع بالقول إنه يتوجب الحذر يوم الاحد من نشاط الرياح السطحية المثير للغبار، مشيرا إلى

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة يوم الثلاثاء، ولايوجد انخفاض حاد للعلم.