راصد جوي يحذر من سيول جديدة تجتاح بعض المحافظات ويشرح الإعصار القمعي بديالى

شفق نيوز/ جدد الراصد الجوي صادق عطية، يوم الجمعة، تحذيره من اجتياح السيول بعض المحافظات العراقية من ضمنها إقليم كوردستان جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة الهطول.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل اليوم، حالة عدم الاستقرار تستمر في الأجواء هذا اليوم الجمعة 16/2 في معظم مدن البلاد، مردفا بالقول، إنه ماتزال التحذيرات من غزارة الهطول اليوم تشمل مناطق من مدن شمال البلاد إضافة الى ديالى وشمال واسط.

وأضاف أنه متوقع سيول تجتاح شرق ديالى وشرق واسط جهة الحدود، مشيرا إلى ضعف "واضح" في كميات الهطول في البصرة والناصرية وبادية الجنوب اليوم .

وتابع عطية بالقول إن الأجواء تصحو مساء، مع استمرار فرص التكونات الرعدية الممطرة في مدن اقليم كوردستان، وكركوك، وشمال ووسط نينوى، و ديالى، وبعض مناطق صلاح الدين.

وعن الإعصار القمعي في ديالى الليلة الماضية، قال الراصد الجوي، إن سحابة قمعية تشكلت في قضاء الخالص شمال ديالى، وتسببت باقتلاع اعمدة الكهرباء ونفوق عدد من الحيوانات وانهيار عدد من المنازل.

وأكد أن السحب القمعية هي سحب تنحدر للاسفل تشبه شكل مخروط القمع ، وتلتف حولها رياح شديدة السرعة، و يصحبها هطول يمتاز بالغزارة أحيانا، وتشكلها يصاحب السحب الرعدية العملاقة.