راصد جوي يحذر من "امطار غزيرة" ويدعو الحكومة العراقية لتعطيل الدوام

شفق نيوز/ حذر راصد جوي يوم الثلاثاء، من تعرض العراق لأمطار غزيرة ناتجة عن منخفض جوي سيضرب البلاد هذه الليلة، داعيا الحكومة العراقية لتعطيل الدوام الرسمي تفاديا للحوادث.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز؛ إن "البلاد تتعرض إلى منخفض ممطر عالي الفعالية الليلة ابتداءً من الأقسام الغربية وتتحرك صوب المدن تدريجياً ساعات الفجر والصباح الباكر، وتتعمق نهاراً يؤدي إلى هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض الأماكن خاصة ببعض نطاق الأقسام الغربية في الأنبار وبعض مدن الفرات الأوسط وأجزاء أخرى وسط البلاد".

وأضاف الزيادي؛ أن "الأمطار ستستمر إلى فجر الخميس فيما توقع أن تكون الأمطار أقل تأثيراً شمال البلاد، ومتوسطة الشدة جنوباً إلى غزيرة لبعض الأماكن في البادية الجنوبية، كما أن هناك انخفاض بالحرارة غداً الأربعاء ويزداد نهار الخميس بسبب عبور كتلة هوائية باردة مؤقتة تنحسر الجمعة.

ودعا الزيادي الحكومة لتعطيل الدوام الدراسي في بعض المدن الوسطى والغربية بسبب هطول أمطار غزيرة غدا الأربعاء تفاديا للحوادث.