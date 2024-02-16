راصد جوي يحذر من استمرار "غزارة" هطول الأمطار في هذه المحافظات (فيديو)

شفق نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، يوم الجمعة، عن تحديثات الطقس، محذرا من غزارة هطول الأمطار في عدة محافظات.

وقال العطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إن "نشاط السحب الرعدية يزداد في أجواء البلاد مع تقدم محور الاخدود في الطبقات العليا خلال الوقت الحالي والساعات القليلة المقبلة"، مبينا انه "يلاحظ في صور الأقمار الصناعية تزايد نشاط السحب الرعدية وسط وغرب البلاد وشمالها وبعض مناطق الفرات الاوسط مسببة هطول متفاوت الشدة الآن وخلال الوقت القادم، ويشمل الهطول الرعدي ايضا مناطق متفرقة من مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة".

واوضح انه "تضعف تأثيرات الحالة الجوية خلال ساعات الليل في معظم المدن ولكنها تستمر في مدن الشمال إضافة لديالى وصلاح الدين"، متوقعا أن "تتهيأ الفرص لتكونات متفرقة من خلايا السحب الرعدية في مناطق من الكوت والانبار وشمال ميسان وشمال ذي قار خلال نهار السبت ايضا".

وأضاف "ماتزال تحذيراتنا من غزارة الهطول في ديالى والسليمانية وشرق اربيل وكذلك شرق الانبار وشرق الكوت وصلاح الدين وكركوك تستوجب أخذ الاحتياطات".