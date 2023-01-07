راصد جوي يحذر: ضباب كثيف في نصف العراق وأقل كثافة بنصفه الآخر

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوية صادق عطية، مساء اليوم السبت، من ضباب كثيف سينتشر في تسع محافظات عراقية يؤدي إلى مساحة رؤية محدودة، فيما سيكون متوسط الشدة في مناطق البلاد الأخرى.

وقال عطية في منشور على حسابه بفيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "ضباب كثيف الليلة وفجر غد الأحد يسود مدن السليمانية والانبار وكركوك وصلاح الدين وبابل وكربلاء وغرب نينوى والنجف وغرب بغداد".

وأضاف "بينما يسود ضباب متوسط الشدة وخفيف في باقي المناطق"، مبيناً أنه "خلال ليل الأحد وفجر الاثنين الضباب الكثيف متوقع ان يسود مناطق واسعة من مدن البلاد مما يستوجب الحذر لمرتادي الطرق الخارجية".