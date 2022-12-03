راصد جوي يحذر سكان مدن عراقية من ظاهرة طبيعية

شفق نيوز/ حذر راصد جوي يوم السبت سكان محافظات اقليم كوردستان ومدن عراقية أخرى، من أجواء ضبابية.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن موجات من الضباب الكثيف تشكلت في مناطق من مدن اربيل والسليمانية ودهوك هذه الليلة".

وأضاف عطية أن تأثير موجات الضباب سيمتد تأثيرها خلال ساعات الليل وفجر الاحد ليشمل اغلب مناطق نينوى وصلاح الدين ويصل تأثيره كذلك إلى شمال العاصمة بغداد، متوقعا أن تتأثر مدن الوسط والفرات الاوسط في العراق من موجات ضباب خفيف.

وحذر الراصد الجوي من تدني الرؤية الافقية، داعيا إلى تأجيل السفر برا قدر الامكان.