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راصد جوي يحذر العراقيين: موجة برد جديدة نهاية الاسبوع

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-22T10:59:08+0000
راصد جوي يحذر العراقيين: موجة برد جديدة نهاية الاسبوع

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، وصول موجة برد جديدة ستضرب البلاد الخميس المقبل، مشيراً في ذات الوقت الى ارتفاع بدرجات الحرارة للايام المقبلة.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن "الموجة الباردة التي ضربت البلاد موخراً تبدأ بالانكسار غداً الأحد بشكل ملحوظ"، لافتاً إلى أن "الأجواء الدافئة ستعود يوم غد الأحد، حيث يتوقع إرتفاع معدلات الحرارة بفارق 3 درجات مئوية في أغلب المدن".

وأضاف أن "الاجواء ستكون يوم الإثنين المقبل اعتيادية، وكما متوقع أن تتأثر البلاد بكتلة دافئة بعد الاثنين ويوم الثلاثاء وتجعل البلاد تحت اجواء دافئة بما فيها إرتفاع الحرارة ساعات الصباح الأولى في عموم المدن كافة".

وأوضح الزيادي، أن "الخرائط الجوية تشير إلى بدء موجة باردة جديدة الخميس القادم، لكن ستكون هذه الموجة الباردة ليست شديدة بل أخف من الموجة الحالية".

وتشهد عموم مناطق البلاد موجة برد قارص انخفضت فيه درجات الى الحرارة الى لمادون الصفر، ما دفع بعض محافظات العراق بما فيها اقليم كوردستان لاعلان عطلة رسمية.   

 

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