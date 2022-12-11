راصد جوي يحدد خارطة مسار هطول الأمطار في العراق خلال الأيام المقبلة

شفق نيوز/ ذكر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، الأحد، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق ومدن في البلاد هطولا للأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير الى حدوث هطول زخات مطرية متفرقة ابتداءً من مساء يوم غد الإثنين وتزداد الفرص مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء.

وأوضح أن الأمطار بمجملها ستكون متفرقة وقد تتركز شدتها في الأقسام الشمالية الشرقية من البلاد وتحديدا في محافظتي السليمانية وكركوك فيما باقي المدن تكون زخات المطر خفيفة عشوائية بأماكن متباعدة فيما تضعف في مدن الفرات الأوسط، مشيرا إلى أن هناك فرصة محدودة في الأقسام الجنوبية والأقسام الشرقية.

ونوه الزيادي إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالإرتفاع يوم غد الإثنين في مدن البلاد وتتحول الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.