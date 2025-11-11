راصد جوي يتوقع هطول امطار غزيرة في العراق في الأشهر المقبلة

شفق نيوز- بغداد

كشف الراصد الجوي، نائل العلي، اليوم الثلاثاء، عن تعرض العراق حالياً بفترة جفاف جوي منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكذلك خلال الشهر الجاري، متوقعا هطول أمطار غزيرة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.

وقال العلي، في بيان ورد وكالة شفق نيوز: "خلال الأسبوعين الثالث والرابع من الشهر الجاري يُتوقع أن تتأثر البلاد بحالة ممطرة خفيفة إلى متوسطة، ويتوقع ان تكون من نصيب المنطقة الغربية والشمالية وبعض مناطق الجنوبية، وستبقى في المتابعة ونتمنى ان تزداد قوة"، مبيناً أنه "يتوقع أن نخرج من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والى منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل بفترة تعتبر جافة على رغم من وجود حالات ممطرة قليلة".

وأشار، إلى أن "النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل سيشهد تحسناً واضحاً في النشاط المطري، على أن تتسع وتزداد الفعاليات خلال شهر كانون الثاني/ يناير، وشباط/فبراير، وآذار/مارس المقبلين، وتتميز بالغزارة على فترات قد تكون متقاربة بين حالة وأخرى"، لافتاً إلى أن "تكون مناطق الجنوب أولى المناطق التي تتأثر بهذه الفعاليات خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل أن تمتد إلى الوسط والشمال بشكل أوسع خلال شهر كانون الثاني/يناير".