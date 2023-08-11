راصد جوي يتوقع موعد نهاية موجة الرطوبة والحرارة في العراق

شفق نيوز/ توقع راصد جوي يوم الجمعة، موعد نهاية الموجة الحارة التي تضرب العراق.

وقال الراصد الجوي صادق عطية؛ إن "المعطيات الحالية تشير لتنظيم الغلاف الجوي، وطبقا لما ترسمه خرائط الطقس أن موجة الرطوبة مستمرة في تأثيرها في مدينة البصرة وباقي مدن جنوب البلاد على الأقل لفترة تمتد لأسبوعين قادمين، مع فترات من التحول المؤقت في إتجاه الرياح السطحية".

وأضاف أن "موجة الحر الحالية متوقع ان تستمر لغاية الثلث الاخير او نهاية شهر آب الحالي، في حال لم يتغير وضع المنظومة الجوية".