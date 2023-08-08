راصد جوي يتوقع موسماً شتائياً "خصباً ووفيراً" بالأمطار في العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، أن يكون موسم الشتاء المقبل "خصباً ووفيراً" بالأمطار ومماثل لعام 1998.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الترجيحات تشير إلى ان الموسم المطري المقبل مقارب لموسم 1997/1998"، موضحاً أن "شكل الموسم الشتوي المطري المقبل سيكون خصباً ووفيراً بالأمطار في مناطق واسعة في شبه الجزيرة العربية ودول الخليج والعراق".

وأضاف أن "هناك نسبة 70% من مناطق البلاد ستشهد أمطاراً بمستوى المعدل المعتاد ثم إلى أعلى"، مشيراً الى أن "سقوط المطر سيكون بشكل تدريجي بعد منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ويزداد خلال باقي الأشهر".

ولفت الى ان "هناك موجات برد ستشهدها البلاد في كانون الثاني/ مطلع العام المقبل".