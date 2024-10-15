راصد جوي يتوقع تحسن فرص هطول الأمطار في العراق بداية 2025

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، تحسن فرص تساقط الأمطار في بداية العام 2025، مؤكدا أنها ستكون دون المعدل في الشهرين المقبلين.

وكتب عطية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بأن نموذج توقعات المناخ الموسمية CFW v2 مازال يتوقع تأخر موسم الامطار في العراق.

وأوضح أن هذا النموذج يتوقع امطار اقل من المعدل خلال شهري تشرين الثاني، وكانون الأول المقبلين مع تحديثات إيجابية بتحسن موسم الأمطار بداية العام المقبل وربيع عام 2025.