راصد جوي يتوقع "انهيار الصيف" اعتبارا من يوم الجمعة المقبل

شفق نيوز/ توقع راصد جوي يوم الثلاثاء بانخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا الاربعاء، فيما تقع البلاد تحت تأثير الرياح.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز: تتأثر البلاد ابتداء من يوم غد الأربعاء بانخفاض طفيف في درجات الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية معتدلة تؤدي إلى انخفاض بفارق درجتين مئوية خلال اليومين القادمين وتشتد الرياح يوم الخميس.

واضاف الزيادي؛ ان "يوم الجمعة المقبل سيكون انهيار تام للأجواء الصيفية، وهبوط واضح في مستويات الحرارة لأدنى معدل وقد تصبح حول (41) مئوية في المناطق كافة بإستثناء أقصى الجنوب تلامس (43) مئوية".

وبيّن أن "الأجواء ستكون معتدلة الأسبوع القادم وقد نشعر بلمسة برد خفيفة ساعات الصباح الباكر ابتداءً من فجر السبت القادم وقد تبلغ الحرارة (26،28) مئوية فجراً في المدن كافة".