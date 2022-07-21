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راصد جوي يتوقع انكسار "الموجة الحارة": ستعود الاجواء الصيفية المعتادة في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-21T12:23:50+0000
راصد جوي يتوقع انكسار "الموجة الحارة": ستعود الاجواء الصيفية المعتادة في العراق

شفق نيوز/ توقع راصد جوي اليوم الخميس، انخفاض الموجة الحارة التي تهيمن على أجواء العراق.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز؛ إن "الموجة الحارة ستنخفض ابتداءً من يوم غد الجمعة انخفاضا طفيفا بفارق هبوط درجتين مئوية في المدن الشمالية والأقسام الغربية بالإضافة إلى العاصمة بغداد وصلاح الدين". 

واضاف الزيادي؛ ان درجات الحرارة ستبقى في باقي المدن الفرات الأوسط والجنوب مقاربة ومرتفعة فوق المعدل، ولكن ابتداءً من يوم السبت المقبل يطرأ انخفاض في أغلب المدن الوسطى والجنوبية وإنكسار الموجة الحارة في كافة المدن بإستثناء البصرة ميسان، تبقى مرتفعة حتى الأحد المقبل، ثم تبدأ بالتراجع". 

وتابع الراصد الجوي؛ ان الخرائط تشير الخرائط الى عودة الأجواء الصيفية الاعتيادية طيلة أيام الأسبوع القادم في البلاد وتسجيل درجات حرارة قريبة من المعدل تزامنا مع نشاط الرياح ببعض المناطق من البلاد".

وقال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية في 19 تموز الجاري، إن موجة حارة تجتاح أغلب مدن البلاد خلال الأيام الجارية، متوقعا ارتفاعا بدرجات الحرارة فوق المعدل وهي بداية ذروة أيام الحر وما تُعرف بـ"جمرة القيظ" في العراق.

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