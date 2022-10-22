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راصد جوي يتوقع استمرار هطول الأمطار في العراق لغاية نهاية الأسبوع

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-22T07:32:34+0000
راصد جوي يتوقع استمرار هطول الأمطار في العراق لغاية نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، إستمرار هطول الأمطار بشكل متقطع في مناطق ومدن العراق بشكل متفرق ومتقطع.

وأشار الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة الشدة لبعض المناطق الشمالية تستمر بشكل متقطع حتى فجر يوم غد الأحد خاصة مدن الموصل دهوك.

وأوضح أن أجواء البلاد تبدأ بالاستقرار غداً الأحد، ومتوقع أن تعاود فرص تساقط الأمطار الأربعاء والخميس المقبلين لبعض الأجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى مجملها متفرقة متباعدة.

الزيادي نوه إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالتراجع بشكل تدريجي ابتداءً من الاثنين ومتوقع أن تهبط بشكل ملموس الخميس المقبل وهو أنتهاء الأجواء الحارة نهائياً.

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