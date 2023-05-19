راصد جوي يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار في العراق إلى نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، أن تستمر فرص هطول الأمطار في مناطق ومدن مختلفة من البلاد لغاية نهاية شهر آيار الجاري.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير الى أن تستمر الأجواء خلال الفترة القادمة ابتداءً من ظهر اليوم ولغاية مساء الأحد بتساقط أمطار ربيعية (مزنية رعدية) ومرشحة للامتداد بمناطق مختلفة خاصة وسط وشمال البلاد.

وأضاف أن الأمطار ستكون غالباً عشوائية تهطل بشكل متفرق وتختلف شدتها بين خفيفة وغزيرة في بعض نطاق مساحات متباعدة.

وتابع الراصد الجوي بالقول، إن هذه الأجواء ستصاحبها حدوث عواصف ترابية ورياح هابطة تسبب عدم استقرار وتوقع ان الأمطار تعاود بعد منتصف الأسبوع كذلك تستمر عودة الفرص آخر الشهر الحالي ومطلع حزيران.

واختتم الزيادي تصريحه قائلا، إن درجات الحرارة سيطرأ عليها إنخفاض ابتداء من ظهر الغد.