راصد جوي يتوقع اجواءً صيفيةً إعتياديةً بالعراق لغاية نهاية شهر تموز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، أن تكون حالة الطقس في العراق صيفية اعتيادية لا يصاحبها موجات حارة مرهقة لغاية نهاية شهر تموز الجاري وذلك بفعل هبوب رياح معتدلة

وأشار الزيادي في تصريحه لوكالة شفق نيوز، إلى عودة الأجواء الصيفية الاعتيادية بدءاً من يوم غد الأربعاء بسبب هبوب رياح شمالية غربية معتدلة تنشط وتشتد يوم الخميس والأيام التالية حتى مطلع الإسبوع المقبل.

وأضاف ان هذه الرياح عامل إيجابي تجعل الأجواء صيفية اعتيادية رغم ان درجات الحرارة مرتفعة عند حاجز (47 و45)م وسط وشمال البلاد وتلامس (49)م جنوبي البلاد وتعتبر حول المعدل السنوي.

وتابع الزيادي بالقول، إن الأجواء تستمر هكذا خلال الفترة القادمة، وقد يعود تباطئ الرياح قبل نهاية الشهر الجاري.