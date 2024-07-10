راصد جوي يبشّر العراقيين بـ"تفكك" قريب لكتلة الحر

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي واثق السلامي، مساء اليوم الأربعاء، استمرار موجة الحرارة يوم غد لتصل إلى نصف درجة الغليان في تسع محافظات بضمنها العاصمة بغداد.

وقال السلام في منشور على حسابه في موقع "فيبسوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز "يزداد تأثير الكتلة الحارة يوم غد الخميس على أجواء البلاد ليكون الطقس في المناطق كافة صحواً وحاراً كما تظهر بعض السحب المتفرقة، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة إجمالا وبسرعة تتراوح بين 5 إلى 15 كم في الساعة".

وبين أن درجات الحرارة العظمى سترتفع عما كانت عليه اليوم لتسجل 51 درجة مئوية في محافظة البصرة، و50 درجة في كل من بغداد وبابل والديوانية والمثنى والنجف وواسط وذي قار وميسان.

وستسجل محافظات صلاح الدين وديالى وكربلاء 49 درجة مئوية، وتبلغ 48 درجة في الأنبار، و47 جرجة في كركوك، و46 درجة في نينوى، و45 درجة في أربيل، و42 درجة في دهوك، فيما ستسجل السليمانية أدنى درجة حرارة تبلغ 40 درجة.

وأشار السلامي إلى أنه بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وميل الرياح للسكون سيزداد الشعور بحرارة الأجواء، مبيناً أن ذروة تأثير الكتلة الحارة سيكون يوم غد الخميس، ويوم الجمعة يستمر تأثيرها أيضاً لكن تحول الرياح الى شمالية غربية نشطة سيقلل الشعور بالحرارة نسبياً.

وأكد أنه في يوم السبت يبدأ تفكك الكتلة ويطرأ انخفاضاً تدريجياً حيث تعود درجات الحرارة لمعدلاتها العامة، ويوم الأحد تنتهي موجة الحر مع عودة الأجواء الصيفية الاعتيادية.