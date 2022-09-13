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راصد جوي يبشر العراقيين بنسمات خريفية باردة في المساء والصباح الباكر

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-13T10:39:38+0000
راصد جوي يبشر العراقيين بنسمات خريفية باردة في المساء والصباح الباكر

شفق نيوز/ توقع راصد جوي يوم الثلاثاء، إن البلاد ستتأثر بكتلة خريفية باردة اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز؛ إن البلاد ستتأثر بأول كتلة هوائية معتدلة خريفية مبكرة غداً الأربعاء. 

وتابع الزيادي؛ أن التوقعات تفيد بأن يبدأ يوم غد الأربعاء انخفاض ملحوظ بفارق أربعة درجات هبوط في المدن الشمالية والأجزاء الغربية، فيما يكون الانخفاض طفيف في العاصمة بغداد وباقي المدن الوسطى والفرات الأوسط بفارق درجتين إلى ثلاث تقريباً. 

واضاف ان الكتلة الهوائية  المعتدلة تتعمق في جميع المدن بما فيها البصرة العمارة يوم الخميس. 

وأوضح الزيادي؛ المعدلات ستهبط دون درجة الاربعين لتسجل (37) مئوية في كافة المدن الوسطى والغربية بما فيها العاصمة بغداد، بينما تسجل البصرة وميسان حوالي (41) يوم الخميس. 

وبشر الزيادي أن الأجواء في أمسيات الليالي المقبلة نسمات برودة وكذلك في ساعات الصباح الباكر.

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