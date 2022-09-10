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راصد جوي يبشر العراقيين بخريف مبكر "نادر التوقيت"

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-10T13:07:31+0000
راصد جوي يبشر العراقيين بخريف مبكر "نادر التوقيت"

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ نهاية الأسبوع الجاري في عموم المدن العراقية.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز "ستتأثر البلاد بأول كتلة هوائية معتدلة خريفية مبكرة يوم الخميس المقبل، ستؤدي هذه الكتلة الهوائية إلى انخفاض ملحوظ وملموس في المدن كافة، لتسجل درجات حرارة متدنية وتهبط نحو ست درجات مئوية لتبلغ عند معدلات الثلاثينات في المدن الشمالية والوسطى والفرات الأوسط".

وأضاف "قد نشعر بأجواء لطيفة معتدلة نهاراً وخريفية آخر ساعات المساء وتعتبر هذه المعدلات دون المعدل السنوي مما يعني أنها كتلة معتدلة نادراً ما تكون في هذا الوقت".

وختم بالقول "قد تبدأ بوادر الكتلة ظهر الأربعاء تدريجياً في المدن الشمالية والأجزاء الغربية مترافقة برياح شمالية معتدلة تنشط نهاراً".

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