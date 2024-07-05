راصد جوي يبشر العراقيين بانخفاض في درجات الحرارة ويحذر من الكهرباء

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من يوم غد السبت في عموم العراق.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز "تتأثر البلاد بمنخفض سطحي حار وجاف مصحوب برياح شمالية غربية تنشط نهار اليوم الجمعة، وتستمر إلى ساعات المساء دون توقف".

وأضاف أن المنخفض "تتخلله فترات اشتداد بسرعة الرياح تتجاوز 40كم في الساعة، خاصة في الأقسام الغربية من العراق وكربلاء النجف، فيما باقي المحافظات تبلغ سرعتها 37كم، وتؤدي الى إثارة غبار وتصاعد أتربة محلية خفيفة".

وأشار إلى أن "اشتداد الرياح سيستمر إلى يوم غد السبت وقد تتجاوز 44كم خاصة في الأقسام الجنوبية وفي واسط والمثنى وميسان"، محذراً من "الاقتراب من أعمدة الكهرباء خشية سقوط أسلاك نقل الطاقة جراء الرياح".

وأكد الزيادي أن "الرياح ستخف تدريجياً مساء غد السبت"، مبيناً أن "درجات الحرارة اليوم ستكون عند 48 درجة مئوية في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما تعاود الانخفاض بفارق درجتين مئوية يوم الغد".