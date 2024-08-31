راصد جوي يبشر العراقيين بانخفاض بدرجات الحرارة بعد الثلث الأول من ايلول

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي صادق عطية يوم السبت، "انخفاضا مستمرا" بدرجات الحرارة في شهر ايلول.

وقال عطية في نشرة جوية وردت لوكالة شفق نيوز؛ "أبشروا بالانخفاض المستمر بعد الثلث الأول من أيلول، وسم ملاحظة فرقاً بدرجات الحرارة خصوصا خلال الليل والصباح".

وأشار إلى "ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل في معظم المدن، لكنها ستكون في الأربعينيات ولن تصل المرحلة الخمسينية".

ولفت إلى أن "الارتفاع يكون واضحا في وسط وجنوب البلاد وأقل تأثيراًً في الشمال والمنطقة الغربية".

وتوقع عطية "موجة رطوبة ستهيمن على جنوب البلاد نهاية الأسبوع الحالي"، لافتا إلى أن "تقلبات الرياح ستبدأ من يوم الأربعاء المقبل في معظم المدن".