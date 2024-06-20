راصد جوي يبشر العراقيين .. امطار في كوردستان وانخفاض الحرارة في الوسط وغرب البلاد

شفق نيوز/ توقع راصد جوي اليوم الخميس، تراجع الكتلة الحارة التي تضرب العراق حاليا.

وقال المنبئ الجوي واثق السلامي في نشرة أصدرها ووردت لوكالة شفق نيوز؛ أن "حوضا علويا (باردا) في طبقات الجو العليا وزخات مطر شمال البلاد".

وأضاف السلامي؛ أن الحوض البارد سيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وتراجع شدة الاجواء الحارة خاصة بمناطق الشمال والوسط والأجزاء الغربية يومي الاثـنـيـن والــثــلاثـــاء المقبلين.